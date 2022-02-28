درجال يحدد آلية دخول الجمهور لمواجهة العراق والامارات ببغداد

شفق نيوز/ قال وزير الشباب، رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال درجال، يوم الإثنين، إن موضوع نسبة دخول الجماهير لمباراة العراق والامارات المقررة في ملعب المدينة ببغداد سيناقش مع لجنة الصحة والسلامة وخلية الأزمة.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز، "يجب ان نبحث موضوع دخول الجمهور للملعب مع لجنة الصحة والسلامة وخلية الأزمة بغية السيطرة الصحية والحفاظ على سلامة الجمهور وتطبيق تعليمات الاتحاد الدولي.

وأضاف "سنسعى لادخال اكبر عدد من الجماهير بغية متابعتهم للمباراة التي ستجمع منتخبي العراق والامارات ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

وكان الاتحاد الدولي طلب من الاتحاد العراقي ان يكون الحضور الجماهيري لمباراة الإمارات بنسبة %50 الى 70‎%‎ من سعة الملعب.