درجال يحث منتخب الشباب قبل مواجهة الاوروغواي: الشعب والحكومة يدعمونكم

شفق نيوز / دعا رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، لاعبي منتخب الشباب العراقي الى بذل جهود مضاعفة في المباراة الافتتاحية امام الاوروغواي، وفيما كشف عن امنيات رئيس الوزراء للاعبين بالفوز في المباراة، أكد مدرب المنتخب ان الجمهور العراقي يقف خلف اللاعبين.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، وبحُضور رئيسِ وفد منتخبنا للشباب محمد ناصر ونائب رئيسِ الوفد خلف جلال، وبتواجد الجهازين التدريبيّ والإداريّ، التقَى لاعبي المنتخب قُبيل ساعاتٍ من مباراتهم الأولى في نهائياتِ كأس العالم أمام منتخبِ الأوروغواي".

ونقل رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم تحياتَ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي جمعه اتصال معه، حيث نقلَ له سلامه إلى اللاعبين، وتمنى لهم التوفيقَ والنجاح في مباراتهم اليوم أمام الأوروغواي، كونهم يمثلون الوجهَ المُشرق للعراق.

وحثَّ رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم اللاعبين على "ضرورةِ بذل جهودٍ مضاعفةٍ في هذهِ المُباراة، وفي البطولةِ بشكلٍ عامٍ، وإن المسؤوليةَ كبيرةٌ على عاتقكم، والهدف الرئيسيّ هو زرعُ البسمة على وجوهِ العراقيين من خلال تفوقكم".

وخاطب درجال اللاعبين بالقول" لديكم قدراتٌ عاليةٌ، عليكم أن تبرزوها في كأس العالم وخوض المباراة بتركيزٍ عالٍ من أجل تَحقيقِ الفوز، وهذا لا يأتي إلا بتنفيذِ جميع الواجبات داخل الملعب"، مبينا أنه ليست هناك فوارقُ كبيرة في هذهِ البطولة، والدليل على كلامي هذا المباريات التي لعبت في كأس العالم خلال اليومين الماضيين، وثقتنا عاليةٌ بكم، وهذهِ المباراةُ ستكون بوابةً لكم للتألقِ في هذا المحفل العالميّ الكبير".

من جانبه، تحدث مدربُ منتخب الشباب "عماد محمد" مع اللاعبين، وأكد على" ضرورةِ تحقيق نتيجةٍ إيجابيةٍ أمام الأوروغواي، وطالبهم بإسعادِ الشعب العراقيّ في هذه المباراة".

وتابع محمد "أنقلُ لكم دعمَ الجماهير الكبيرة لكم، قد لا تعلمون بذلك، بعد أن قررنا سحبَ الهواتف منكم والتركيز للابتعادِ عن مواقع التواصل، لكن الجميع يقفُ خلفكم، ويتمنى عليكم الظهورَ الحسن في هذهِ المباراةِ، والبُطولة عموماً".

يذكر أن منتخبنا سيخوض اليوم عند الساعةِ الثانية عشرة أولى مبارياته في نهائياتِ كأس العالم دون 20 عاماً أمام منتخبِ الأوروغواي.