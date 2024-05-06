درجال يجتمع بكاساس وشنيشل لوضع برنامج "مميز" لأولمبياد باريس وتصفيات المونديال

شفق نيوز/ كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، يوم الإثنين، عن عزمه عقد اجتماع مع مدربي المنتخبين الوطني خيسوس كاساس والاولمبي راضي شنيشل لوضع برنامج "مميز" للمنتخب الأولمبي الذي سيشارك في اولمبياد باريس 2024، والمنتخب الوطني الذي تنتظره تصفيات كأس العالم.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز، إن "برنامجاً مميزاً سيتم إعداده للمنتخب الأولمبي وخطة عمل يتم من خلالها تجهيز المنتخب لأكبر معترك أولمبي"، مبينا أن "المنتخب العراقي سيظهر هذه المرة بشكل مختلف في أولمبياد باريس 2024 من حيث اللاعبين، إذ سيتم تدعيم صفوفهم بلاعبين جدد".

وأوضح أن "اللاعبين المحترفين وثلاثة لاعبين آخرين سيختارهم راضي شنيشل من المنتخب الأول سيتم إشراكهم فوق السن المحدد تحت 23 سنة، سينضمون لصفوف المنتخب الاولمبي في أولمبياد باريس المقبلة"، لافتاً إلى أن "عدم التحاقهم في بطولة كأس آسيا جاء لعدم سماح أنديتهم بالتحاقهم كون البطولة كانت خارج أيام الفيفا دي".

وأشار رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، إلى أن "الاتحاد والجهات الداعمة ستوفر للمنتخب العراقي كل الاحتياجات ليظهر في أولمبياد باريس بشكل مشرف يعكس الصورة الحقيقية للكرة العراقية".

واوقعت قرعة أولمبياد باريس 2024، منتخب العراق الأولمبي في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات الأرجنتين، المغرب، وأوكرانيا.

وتنطلق مسابقة كرة القدم الأولمبية، في 24 حزيران/ يونيو المقبل، أي قبل يومين من حفل الافتتاح، وستقام المباراة النهائية على ملعب بارك دي برانس في العاصمة باريس يوم 9 آب/أغسطس.