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درجال يجتمع بـ"كاساس ومساعديه" تحضيراً لخليجي 25

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-23T17:04:05+0000
درجال يجتمع بـ"كاساس ومساعديه" تحضيراً لخليجي 25

شفق نيوز/ عقدَ رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، يوم الأربعاء، اجتماعاً مُوسعاً مع المَلاكِ التدريبي للمنتخب العراقي في مقر الاتحاد.

واجتمع درجال بالإسبانيّ خيسوس كاساس (المُدرب)، والخاندرو باريلا و سلفادور روميرو (المُساعدين الأول والثاني)، بحُضورِ عُضوي الاتحادِ غانم عريبي ومحمد ناصر، والأمينِ العامّ محمد فرحان.

ووفقاً لبيان ورد لوكالة شفق نيوز فأنه "تمَّ التباحثُ بشأنِ خِطّةِ العملِ للمرحلةِ المُقبلةِ مع تهيئةِ مُستلزماتِ العمل التي سيوفرها الاتحادُ والتي سيقودُ فيها المدربُ خيسوس كاساس برفقة ملاكه المُنتخبَ الوطنيّ".

 وتابع البيان، "ستتمُّ تهيئةُ مُعسكر داخليّ للمُنتخبِ الوطنيّ تَحضيراً لكأسِ الخليج العربيّ، تحتضنهُ البصرة في 26 من شهر كانون الأول (ديسمبر) المُقبل، سيتخلله إقامة مُباراةٍ وديّةٍ مع أحد المُنتخباتِ في 29 أو 30 من الشهر نفسه".

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