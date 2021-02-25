درجال يجتمع باللجنة الأولمبية المؤقتة: الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

شفق نيوز/ أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يوم الخميس، دعمه لعمل اللجنة المؤقتة لادارة العمل الأولمبي في العراق وصولاً الى إنتخابات شفافة ينبثق عنها مكتب تنفيذي جديد يقود اللجنة الأولمبية خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقال درجال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان الحكومة تقف بمسافة واحدة من جميع المرشحين وانها لاتدعم طرفاً على حساب سواه مؤكدا تعاونه الكامل مع المكتب التنفيذي الذي سينتخب نهاية الشهر المقبل.

من جانبه، اعرب رئيس اللجنة المؤقتة أكرم نعيم عطوان الحميداوي عن شكره وتقديره لزيارة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، مبيناً أن اللجنة المؤقتة تثمن دور السيد الوزير في دعم وإسناد العمل الذي تقوم به اللجنة المؤقتة.

ومضى عطوان للقول؛ إن اللجنة المؤقتة تعي حجم مسؤوليتها الوطنية التي أوكلت لها وأنها قادرة على تصويب مسار المشهد الأولمبي العراقي بما لايتقاطع مع القوانين العراقية النافذة أو الميثاق الأولمبي.

وقدم رئيس اللجنة المؤقتة شرحاً وافياً عن عمل اللجنة المؤقتة موكداً أن العمل يسير بشفافية ومهنية دون اي عوائق، وأن اللجنة تعمل وفق القانون مع جميع المرشحين مما يدلل على ان العملية تسير بنجاح وصولا المواعيد المحددة لانتخابات المكتب التنفيذي.

وتفقد الوزير يرافقه رئيس اللجنة المؤقتة اروقة البيت الاولمبي حيث وعد درجال بتقديم الدعم لصيانة وتغيير بعض ملامح اللجنة الاولمبية في بعض الأمور التي تستحق الترميم، وفقا لبيان الوزارة.