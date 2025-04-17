درجال يثمن جهود مسعود بارزاني بعد تكريمه نادي دهوك

شفق نيوز/ أعرب رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، الكابتن عدنان درجال، يوم الخميس، عن "خالص الشكر وعظيم التقدير" للزعيم الكوردي، مسعود بارزاني، لاستقباله فريق دهوك لكرة القدم الفائز بلقب بطولة الأندية الخليجيّة، وتكريمه إياهم نظير الجهد الذي قدّمه في الاستحقاق الخليجيّ المهم.

وأضاف درجال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الدعم الكبير والاهتمام المتواصل بالرياضة العراقيّة كان له الأثر البالغ في تحقيق فريق دهوك هذا الإنجاز التاريخيّ بفوزه ببطولة الخليج للأندية.

وأشار إلى إن هذا الفوز لم يكن ليتحقق لولا الدعم المتواصل والثقة المفرطة بالشباب والرياضة.

وتابع درجال، أن اهتمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالفريق، واتصاله به أصبوحة المباراة، ونشره التهنئة بعد الفوز، يعدّ دافعا كبيرا لتحقيق مزيد من العطاء والنجاحات في ميادين كرة القدم العراقيّة، واستلهام هذا الدعم وتجسيده على أرض الواقع في سبيل تحقيق الهدف المرجو والذي وضعناه نصب أعيننا منذ البداية.

وأشار البيان إلى أن درجال قدّم الشكر والتقدير والامتنان لكل المواقف الداعمة التي تعدّ سندا حقيقيا للكرة العراقيّة.

وفي وقت سابق من اليوم، هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، نادي دهوك بتتوجيه في بطولة كأس الخليج للأندية لكرة القدم، مؤكدًا أن النجاح في هذا المجال يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتعريف العالم بقضية شعب كوردستان.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مسعود بارزاني، استقبل اليوم في مضيف صلاح الدين، إدارة ولاعبي وكادر نادي دهوك الرياضي، بحضور محافظ دهوك علي تتر".

وبين أن "الرئيس بارزاني اعرب عن تقديره على الفوز التاريخي ببطولة كأس كنداوي (بطولة كأس الخليج للأندية لكرة القدم)، للجهود التي بذلها اللاعبون والكادر الفني والإداري وكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الرياضي الكبير".

وأشار بارزاني، بحسب البيان إلى "أهمية الرياضة والرياضيين في حياة الشعوب"، مؤكدًا أن النجاح في هذا المجال يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتعريف العالم بقضية شعب كوردستان بشكل إيجابي".

وجدّد بارزاني، دعمه لـ"نادي دهوك وجميع الرياضيين في كوردستان".

من جانبهم، عبّر أعضاء الوفد الزائر عن شكرهم للرئيس بارزاني على دعمه واهتمامه، مؤكدين أن "هذا الدعم منحهم عزيمة قوية لتحقيق الفوز، وأنهم يهدون هذا الإنجاز والكأس إلى الرئيس بارزاني تقديرًا لمواقفه الداعمة للرياضة والرياضيين".

وتوّج فريق دهوك بأول لقب عراقي في بطولة كأس الخليج للأندية لكرة القدم، مساء يوم الثلاثاء الماضي، بعد تحقيقه الفوز على ضيفه فريق القادسية الكويتي بنتيجة 2-1 في مباراة إياب نهائي التي جرت على ملعب دهوك.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت في دولة الكويت انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وكان فريق دهوك قد حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بعد تحقيقه الفوز على فريق الاتفاق السعودي ذهاباً وإياباً 1-0، بينما تأهل فريق القادسية الكويتي بعد فوزه على النصر الإماراتي ذهاباً بنتيجة 1-0 وخسر في الإياب بنتيجة 1-2، ليحسم تأهله بركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 4-3.