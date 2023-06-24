درجال يتوعد بموقف "رادع" بعد "جدل" بشأن تمثيل العراق في اتحاد كأس الخليج العربي

شفق نيوز/ أعرب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، يوم السبت، عن استغرابه من الأنباء المتداولة بشأن وجود خلافات بين أعضاء الاتحاد لتسمية ممثل العراق في اتحاد كأس الخليج العربي.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز، "نستغرب من اثارة مواضيع لم تحدث فيما يخص وجود خلاف بين أعضاء الاتحاد للحصول على تمثيل الاتحاد العراقي في كأس الخليج العربي"، لافتا الى ان "كل ما يُذكر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عار عن الصحة و لاسيما أن الاتحاد لم يجتمع بعد ليقرر من سيمثل العراق في اتحاد كأس الخليج".

وأشار إلى أن وجود مثل هذه الأنباء التي تُتداول من دون التأكد منها او من دون نشرها في موقع الاتحاد او عن لسان مصدر اتحادي مخول ، هي إثارة للفتنة وارباك الوضع وعرقلة عمل الاتحاد.

ومضى درجال بالقول، إن أي شخص يسعى لاثارة مثل هكذا اخبار غير صحيحة فانه لايريد النجاح للكرة العراقية، وسيكون لنا موقف رادع ضده و وفق القانون للحد من التجاوزات والتدخل في عمل الاتحاد.

وشدد رئيس الاتحاد على انه لابد من الحد من هكذا أنباء مثيرة من قبل اشخاص يحاولون التفرقة بين أعضاء الاتحاد بالرغم من تماسكهم.

وكانت مواقع الكترونية محلية قد تداولت أنباء ذكرت فيها ان خلافا حادا نشب بين النائب الاول علي جبار والنائب الثاني يونس محمود بسبب رغبتهما بالحصول على منصب الممثلية في اتحاد كأس الخليج العربي.