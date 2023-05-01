درجال يتوجه الى انكلترا لإقناع اليونايتد بتفريغ زيدان لمنتخب الشباب

شفق نيوز/ كشف عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم، عن مغادرة رئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، متوجها الى انكلترا للقاء ادارة نادي مانشستر يونايتد من أجل إقناعها بتفريغ زيدان اقبال لمنتخب الشباب العراقي.

وقال بحر العلوم لوكالة شفق نيوز، إن "الغرض من مغادرة درجال الى انكلترا ولقاء مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد هو لإقناع رئيس وأعضاء النادي للسماح بلاعب المنتخب العراقي اقبال زيدان للالتحاق للالتحاق مع منتخب الشباب الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم أيار الحالي".

واضاف ان "درجال يصل اليوم الى انكلترا للقاء إدارة نادي المان يونايتد وحسم موضوع زيدان مبكراً، مبينا ان "زيدان إضافة كبيرة للفريق ، سيما وان العراق سيشارك في اقوى بطولة ولابد الاستعداد بشكل جيد ودعوة أفضل اللاعبين للتشكيلة النهائية التي سيعتمدها مدرب المنتخب عماد محمد في مونديال الأرجنتين".

وأشار بحر العلوم الى أن "القائمة الحالية ستتقلص الى 21 لاعبا مع قرب انطلاق البطولة حسب توجيهات اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم المقررة انطلاقها يوم 20 من الشهر الحالي ، موضحاً أنه سيتم اختيار اللاعبين وفق ما تتناسب امكانياتهم مع المونديال الشبابي المقبل".

وأكد عُضو المكتب التنفيذيّ في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم محمد ناصر، أول أمس السبت، عدم وصول أي كتابٍ رسميّ إلى الآن من قبل إدارةِ نادي مانشستر يونايتد يبلغ الاتحادَ العراقيّ برفض أو قبول النادي الإنكليزيّ للاعب زيدان إقبال من أجل تَمثيلِ مُنتخبِ الشباب في نهائياتِ كأس العالم المُقبلة في الأرجنتين والتي ستنطلق في 20 من الشهر المقبل.

كما، قال عضو اتحاد الكرة، غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي تين هاغ، رفض التحاق اللاعب العراقي زيدان إقبال الذي يلعب ضمن صفوف الشياطين الحمر، مع لاعبي منتخب العراق في بطولة كأس العالم".

ومن المقرر انطلاق مونديال الشباب، يوم 20 من شهر أيار المقبل في الأرجنتين، وأوقعت القرعة منتخب العراق تحت 20 سنة في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات أوروغواي- انجلترا - تونس.