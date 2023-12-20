درجال يتفق مع مصمم ملعب "ريال مدريد" على إنشاء واحد مماثل في العراق

شفق نيوز/ كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن اتفاق رئيسه عدنان درجال مع مصمم ملعب ريال مدريد "سانتياغو برنابيو" بشكله الحديث، على إنشاء ملعب مماثل في العراق.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع درجال، ومصمم ملعب ريال مدريد (بشكله الحديث)، في مدينة جدة السعودية، على هامش مؤتمر القمة العالمية لكرة القدم لقادة صناعة الرياضة، وذوي الرؤى.

وعن تفاصيل الاتفاق، قال عضو الاتحاد، فراس بحر العلوم، الذي رافق درجال في رحلة جدة، إن "زيارة السعودية، كانت لخدمة وتطوير الكرة العراقية وإعادتها إلى الواجهة مجدداً من خلال مواكبة التطور الحاصل في الدول التي سبقت العراق باللعبة".

وأضاف بحر العلوم خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "أبرز اللقاءات كانت مع مصمم ملعب ريال مدريد الحديث والاتفاق معه للحضور إلى العراق مع الشركة المنفذة للملعب من أجل عقد اجتماع ثلاثي يجمع (وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة والشركة المنفذة) بغية بناء ملعب مماثل لملعب الريال في العراق".

وأوضح أن "الاتفاق تم على العديد من القضايا، خاصة تلك التي تتعلق بإنشاء الملاعب وكيفية إدارتها واستثمارها أسوةً بما يحصل في الدول المتقدمة في مجال كرة القدم".

وأكد أن درجال الاتفاق مع الشركة المصنعة للحذاء الذكي لـ"استيراده إلى العراق" وهو حذاء صمم بأحدث التقنيات العلمية والذي يعمل بالاحتساب الرقمي وكل مايؤديه اللاعب داخل الملعب أثناء اللعب.

وأشار بحر العلوم، إلى أن "الحذاء ذو تقنية عالية الجودة، وتم الاتفاق على إدخاله للعراق وفق اتفاق مشترك بين الاتحاد العراقي والشركة المنفذة".

وعلى هامش المؤتمر في جدة، التقى الوفد العراقي برئيس شركة ميديا "برو" للنقل التلفزيوني وهي الشركة الناقلة لـ"الدوري الاسباني"، وجرى الاتفاق معها على وضع آلية لنقل مباريات الدوري العراقي ومباريات المنتخبات الوطنية وفق آخر المستجدات التي طرأت على الساحة الإعلامية"، بحسب بحر العلوم.