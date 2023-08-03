درجال يتعهد بدعم منتخب "قصار القامة" في مونديال الأرجنتين 2023

شفق نيوز / تعهد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، يوم الخميس، بالعمل على توفير جميع مستلزمات النجاح لمنتخبِ قصار القامة، الذي سيشارك في بطولة كأس العالم المقررة بالأرجنتين أواخر العام 2023.

جاء ذلك، خلال لقاء درجال في مقرّ الاتحاد، منتخبَ قصار القامة المتأهل إلى نهائياتِ كأس العالم التي ستقام في الأرجنتين للفترة من 3 ولغاية 14 تشرين الثاني 2023، وحضره عُضو الاتحاد فراس بحر العلوم، والمدير الإداري لمنتخبِ قصار القامة حسين جليل حسن، ومدرب المنتخب علي حسين عودة.

ورحب رئيسُ الاتحاد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بوفد منتخب قصار القامة، مباركاً لهم التأهل إلى نهائياتِ كأس العالم التي ستقام في الأرجنتين.

وتعهد درجال، بالعمل على "توفير جميع مستلزمات النجاح للمنتخبِ في كأس العالم، لأجل الظهور المشرف، وتقديم المُستويات الفنيّة الجيدة"، مشيراً إلى أن "الاتحادَ سيقوم بتكريم منتخب قصار القامة بعد النتائج الايجابيّة المتحققة لتحفيز اللاعبين على ديمومةِ التفوق مع ضرورة الاهتمام في تهيئة الأجواء المُناسبةِ للمنتخب في الفترة المُقبلة".

وعبّر مدرب المنتخب علي حسين عودة والمدير الإداريّ للمنتخب حسين جليل حسن، واللاعبون، عن سعادتهم باللقاء مع رئيسِ الاتحاد عدنان درجال، وتأكيده على دعم المنتخب في المشاركاتِ المقبلة.