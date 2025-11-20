درجال يتعهد بتهيئة برنامج شامل لأسود الرافدين لتحقيق حلم المونديال

شفق نيوز- بغداد

عقد رئيسُ الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، يوم الخميس، اجتماعاً مع دائرةِ المنتخباتِ لمُناقشةِ خططِ الإعداد والتحضير للمنتخبِ الأول، للمرحلةِ اللاحقة التي تسبق انطلاقَ الملحق العالميّ.

وأكد درجال، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاتحادَ سيهيئ برنامجاً شاملاً للمنتخبِ من أجل تحقيقِ حلم جماهير الكرة العراقيّة وصولاً لبلوغِ المونديال، حيث تفصل المنتخب عن الظهور للمرةِ الثانية في المونديال مباراة واحدة فقط، وإن الاتحادَ ساعٍ بجدٍ لتحقيقِ ذلك الحلم الذي يراودُ الملايين وصولاً إلى كأس العالم 2026.

وكانت قرعةُ الملحقِ العالميّ، التي أقيمت في مدينة زيوريخ السويسرية، قد أوقعت المنتخب العراقي لكرةِ القدم في المسارِ الثاني للمُلحقِ في مواجهةِ الفائز من مواجهتي بوليفيا وسورينام.

وتستضيف مدينتا كوادالاخارا ومونتيري المكسيكيتان منافساتَ الدور قبل النهائي والنهائي المؤهل من الملحقِ العالميّ إلى كأس العالم 2026، في الثلث الأخير من شهر آذار / مارس من العام المُقبل.