درجال يتدخل من أجل تفريغ بعض الأندية للاعبيها للالتحاق مع الأولمبي ببطولة آسيا

شفق نيوز/ أفاد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، يوم الأربعاء، بأنه تدخل شخصيا بغية إقناع بعض الاندية العراقية التي ترفض تفريغ لاعبيها للمنتخب الاولمبي الذي يستعد لبطولة آسيا المؤهلة لباريس 2024 في قطر منتصف نيسان الحالي.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز، انه التقى مع "ادارات اندية عراقية تضم عدداً من لاعبي الأولمبي الذين تمت دعوتهم من قبل المدرب راضي شنيشل، لتمثيل العراق في البطولة الاسيوية المقبلة، لحل الاشكال الحاصل بغية تفريغ لاعبيها للمنتخب رسميا خلال البطولة ولا سيما أن البطولة تقع خارج ايام (الفيفا دي)، ومن حق الاندية عدم تفريغ لاعبيها لأي منتخب بهذه الفترة إلا بعد موافقتها من باب التعاون".

وأوضح، أن "اللقاء الأهم كان مع نادي الطلبة الذي يضم أكبر عدد من لاعبي الأولمبي من بين الاندية العراقية"، موضحاً انه توصل لـ"حل مع رئيس نادي الطلبة صلاح الفتلاوي، على تفريغ لاعبي الفريق للالتحاق بصفوف المنتخب الأولمبي".

وأشار درجال الى ان "الفتلاوي كان متفهماً ومتعاوناً مع الاتحاد من أجل إيجاد الطريقة التي لا تؤثر على مسيرة المنتخب وفريق النادي بغية الموافقة على تفريغ لاعبي المنتخب، ومن المقرر أن تخرج ادارة النادي بقرار التفريغ بشكل رسمي في اجتماع قريب جدا".

وكانت إدارة نادي الطلبة قد وافقت على تفريغ ستة من لاعبيها للأولمبي بشرط موافقة الاتحاد العراقي لكرة القدم بتأجيل عدد من مباريات دوري نجوم العراق لكرة القدم بغية الالتحاق بالمنتخب المشارك في البطولة الاسيوية.