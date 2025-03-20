درجال يتحسر لشفق نيوز على تعادل الكويت ويحشد للعاشر من حزيران

شفق نيوز/ أكَّد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، عقب تعادل منتخب العراق مع نظيره الكويتي بنتيجة (2-2) في الجولة السابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، أن تحقيق الفوز كان هدفاً رئيسياً للحصول على النقاط الثلاث، إلا أن مجريات المباراة غيَّرت كلَّ التوقعات.

وأضاف درجال لوكالة شفق نيوز، أن الهدف الذي سجله المنتخب الكويتي جاء عكس مجريات اللعب، مشيراً إلى سيطرة المنتخب العراقي على مجمل أحداث اللقاء.

وبيَّن رئيس الاتحاد أن المباراة الحاسمة للتأهل إلى كأس العالم ستكون في العاشر من شهر حزيران المقبل، وتحديداً في آخر مواجهة أمام المنتخب الأردني على أرض الأردن.

وأوضح درجال أن الجهاز الفني، بقيادة المدرب خيسوس كاساس، على دراية تامّة بمستويات اللاعبين الذين سيخوضون المباريات المتبقية من التصفيات، مؤكداً السعي الحثيث لاقتناص إحدى بطاقات التأهل إلى كأس العالم.

يُذكر أن التعادل مع منتخب الكويت أفقد العراق وصافة مجموعته لصالح الأردن بفارق الأهداف، وتترقب الجماهير مواجهة المنتخب الفلسطيني المرتقبة، لاستعادة التوازن وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز آماله في مشوار التأهل إلى كأس العالم.

ويتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة مباشرةً إلى كأس العالم، فيما يتم تحديد مقعدين مباشرين إضافيين عبر الدور الرابع من الملحق القاري، مع فرصة لمقعد خامس من خلال دور إضافي للوصول إلى مونديال 2026.