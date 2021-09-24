درجال يتحدث عن ركائز "قوية" للنهوض بواقع الكرة العراقية

شفق نيوز / أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، يوم الجمعة، عزمه وضع ركائز قوية تستند إلى الرؤية الناضجة والاستراتيجيات طويلة المدى من شأنها الإسهام في النهوض بواقع الكرة العراقية.

وقال درجال، خلال لقائه المدير الفني للاتحاد جون ويتل، إن "عمل الاتحاد ينصب على تطوير جميع مفاصله، وذلك عبر طروحات مبتكرة وأساليب حديثة، ومنها الجانب الفني لتحقيق الأهداف المرسومة عبر تطبيق استراتيجية شعارها الاهتمام بالفئات العمرية، بإشراف لجنة فنية متخصصة".

وأضافَ، "منحنا المدير الفني (جون ويتل) الصلاحياتَ الكاملة حسب الرؤية التي تم طرحها في اجتماع اليوم، والمتضمنة تطوير الفئات العمرية والملاكات التدريبية المحلية، وفتح المراكز التابعة للاتحاد في المحافظات بإشرافٍ مباشرٍ من المدير الفني الانكليزي، وبالتنسيق مع الاتحادات الفرعية في كل محافظة لاكتشاف المواهب وصقلها بطريقة علمية تخدم كرتنا مستقبلاً".

وتعاقدت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، في 30 حزيران 2021، رسمياً مع المدير الفني الانكليزي (جون ويتل) للإشراف على رسم السياسة الكروية للاتحاد.