درجال يتبرع بأطراف صناعية لرياضية عراقية

شفق نيوز/ تعهد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، يوم الاربعاء، بمنح لاعبة عراقية من ذوي الاحتياجات الخاصة أطرافاً صناعية رياضية تكريماً لمشاركته في بارالمبياد طوكيو.

وقال درجال في منشور على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، تابعته وكالة شفق نيوز "لقد تعهدنا بمنح لاعبة ذوي الاحتياجات الخاصة نجلة عماد، أطرافًا رياضية حال عودتها من المشاركة في بارالمبياد طوكيو الحالية".

وأضاف "نؤكد في ذات الوقت أن وزارة الشباب و الرياضة الجهة القطاعية الحكومية المسؤولة عن رعاية جميع الرياضيين في مختلف المؤسسات الرياضية ومنها اللجنة البارالمبية وإنجازات رياضييها التي تعد مفخرة لنا جميعًا لاسيما مشاركتهم الحالية في البارالمبياد العالمي تدعونا لدعمهم بكل قوة".

وأشار درجال الى أن "الوفد البارالمبي سيحظى بتكريم يليق بما حققه في طوكيو وأسعد الجماهير الرياضية العراقية ونوضح للجميع ان ما نقدمه لهم هو استحقاق طبيعي لا يمكن أن يوازي بطولاتهم ورفعهم لاسم العراق عاليًا في المحافل الرياضية العالمية".