درجال يبرم في الرياض اتفاقاً مع اتحاد الكرة السعودي

شفق نيوز/ أبرم وزير الشباب والرِياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرةِ القدم عدنان درجال، اتفاقيةَ تعاون مع رئيس الاتحاد السعودي ياسر بن حسن المسحل.

وضمت الاتفاقية بحسب بيان صدر عن درجال، وورد إلى وكالة شفق نيوز، "ضمت العديدَ من القضايا المهمة التي تتعلق بتطويرِ اللعبَة في البلدين وتعزيز العلاقة بينهما"، مبينا أن "السفير العراقي في السعودية عبد الستار الحنابي، والأمين العام للاتحاد محمد فرحان حضرا توقيع الاتفاقية".

وقال دجال، إن "الاتفاقية التي وقعت مع الاتحاد السعودي تعد خطوة لتعزيز عمقِ العلاقات الأخويةِ، وتجسيدا لروحية التعاون التي تجمع الأشقاءَ للارتقاء بواقع اللعبة ودفع عجلتها إلى الأمام".

وأضافَ، أن "الاتفاقية تشملُ تبادلَ الخبرات في المجالاتِ الإدارية والفنية والتنظيمية والطبية مع تأمين مفرداتِ النجاح للمنتخبات الوطنية من إقامة المعسكرات التدريبية وخوض المباريات الودية بين منتخبات البلدين".

وأشارَ درجال إلى ان "الأشقاء في السعودية أبدوا الكثير من التعاون لتطبيق بنود الاتفاقية، وكانوا بمنتهى الايجابيةِ لتقديم الفائدة المرجوة من الطاقاتِ المتوافرة لدى البلدين".

واختتمَ رئيس الاتحاد، عدنان درجال، حديثه بالقول، "نتطلع إلى الاستفادةِ القصوى من بنود الاتفاقية بما يخدم مشوار كرتنا مستقبلا، بعد أن لمسنا تعاونا كبيرا من قبل الأشقاءِ في الاتحاد السعودي على ديمومةِ العلاقة الوثِيقة التي تجمع البلدين، واستثمارها بالشكل الأمثل".