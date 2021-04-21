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درجال يبدأ جولة خليجية لكسب الأصوات قُبيل الاجتماع "الحاسم"

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-21T12:04:50+0000
درجال يبدأ جولة خليجية لكسب الأصوات قُبيل الاجتماع "الحاسم"

شفق نيوز/ قال وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يوم الثلاثاء، إنه سيبدأ جولة خارجية لدول الخليج العربي من أجل كسب الأصوات لصالح استضافة البصرة لبطولة خليجي 25.

وأوضح درجال لوكالة شفق نيوز، أن رؤساء الاتحادات الخليجية سيعقدون اجتماعا الاثنين المقبل للبت في طلب العراق لاستضافة البطولة رسمياً بعد انجاز الشروط المطلوبة.

وأضاف أنه سيجري جولة في دول الخليج للحصول على أصوات رؤساء اتحادات الخليج واستحصال موافقاتهم الشفهية قبل موعد الاجتماع، مستثنياً بذلك المملكة العربية السعودية كونها اكدت موافقتها عبر اتصالات بين الطرفين.

وأشار درجال الى ان البطولة على بعد خطوات من اقامتها بالعراق، ولم يتبق سوى ايام لاصدار القرار النهائي رسمياً.

وثمن وزير الشباب والرياضة، دور الحكومة العراقية متمثلة برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في دعم ملف خليجي 25 الذي اصبح ضروريا للعراقيين لاسيما بعد قرب اقامتها في البصرة.

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