درجال يبحث مع ممثلي الأندية الصعوبات ويدعو لـ"التحلي بالصبر"

شفق نيوز/ بحث رئيسُ الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، عدنان درجال، يوم الأحد، مع عددٍ من أنديةِ دوري نُجومِ العراقِ المعرقلاتِ التي تصاحبُ عملهم، لاسيما فيما يخصُّ تخصيصَ الملاعب على وفقِ قرارِ مجلسِ الوزراء بحُضورِ عُضوي المكتبِ التنفيذيّ غالب الزاملي وأحمد الموسوي، والأمينِ العامّ محمد فرحان.

وقال درجال في معرض حديثه مع ممثلي الأندية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قرارَ مجلس الوزراءِ القاضي بتَخصيصِ الملاعب إلى أنديةِ دوري نُجومِ العراق يعدُّ من القراراتِ المُهمة والتأريخيّة التي ستساهم في تَطويرِ كرةِ القدم العراقيّة بشكلٍ عام.

وأضاف: إن البداياتَ لابدَّ أن تواجهَ صعوباتٍ معينةً، لكن علينا أن نتحلى بالصبرِ وصولاً إلى الهدفِ المَنشودِ الذي وضعناه بالتعاونِ مع الشركاء.

واستمع رئيسُ الاتحادِ إلى جملةٍ من الصعوباتِ التي تعتري عملَ الأندية، وتؤثر في ديمومةِ العمل واستمراريته.

ومن المؤملِ أن يعقدَ اجتماعٌ آخر قبل نهايةِ الأسبوع الحالي للوصولِ إلى حلولٍ ناجعةٍ تؤمن نجاحَ العمليةِ برمتها، بحسب البيان.