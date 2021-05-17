درجال: أكاديمية ريال مدريد ستحدث نقلة نوعية لكرة القدم العراقية

شفق نيوز / عدّ وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، اليوم الاثنين، إقامة اكاديمية ريال مدريد في بغداد "نقلةً نوعيةً كبيرة" في مجال لعبة كرة القدم.

وقال درجال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه استقبل المدير الإقليمي لأكاديمية ريال مدريد المهندس حيدر عبد الكريم يرافقهُ اللاعب الدولي السابق نعيم صدام.

وأوضح أنه، جرى خلال اللقاء "بحث العمل القادم للأكاديمية في العراق على وفقِ الإتفاقية المبرمة بين الطرفين".

وفي هذا الصدد، أبدى درجال، دعمه الكامل لـ"المشروع الذي يهدفُ إلى الارتقاء بالكرة العراقية من خلال تواجد مشروع رياضي يحمل اسم نادي كبير بحجم ريال مدريد".

وأكد أن وزارته ستكون "متعاونة بشكل كبير من أجلِ إنجاح هذا المشروع الطموح للعمل مع الفئات العمرية باحترافية، ما يعني مستقبل أفضل لكرة القدم في العراق".

ونوه وزير الشباب والرياضة العراقي، إلى أن "هذا المشروع الإستراتيجي سيُعد نقلةً نوعيةً كبيرة في مجال اللعبة".