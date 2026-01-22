درجال وأرنولد يضعان خطة إعداد المنتخب العراقي لملحق كأس العالم

شفق نيوز - بغداد

عقد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال اجتماعاً، اليوم الخميس، موسعاً مع مدرب المنتخب الوطني غراهام ارنولد، لبحث تحضيرات المنتخب للمرحلة المقبلة والاستحقاق الأهم في مشواره نحو كأس العالم.

وعن تفاصيل علمت وكالة شفق نيوز، أنه شهد الاتفاق على جملة من المحاور المتعلقة بإعداد المنتخب العراقي لمواجهة الفائز من لقاء بوليفيا وسورينام، في مباراة الحسم ضمن الملحق العالمي المؤهل الى نهائيات كأس العالم 2026 والمقرر إقامتها في نهاية شهر آذار/مارس المقبل.

كما تم الاتفاق على خوض عدد من المباريات الودية، الى جانب اقامة معسكر تدريبي خارجي في موقع تتشابه أجواؤه المناخية مع أجواء المكسيك التي ستحتضن المواجهة المرتقبة، وذلك بهدف تهيئة اللاعبين بدنيًا وفنيًا بالشكل الأمثل.

وتناول الاجتماع أيضاً مناقشة البرنامج الكامل لإعداد المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، بما يضمن أعلى درجات الجاهزية قبل الدخول في مباراة الملحق الحاسمة.

ومن المقرر أن يدخل المنتخب الوطني العراقي تجمعاً تدريبياً خلال الايام القليلة المقبلة، بمشاركة اللاعبين المحليين وعدد من المحترفين في الاندية الخارجية، استعداداً لهذا الاستحقاق المفصلي.