درجال وأرنولد يجتمعان لرسم رحلة منتخب العراق لمونديال 2026

شفق نيوز- بغداد

أفاد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم فراس بحر العلوم، مساء الأربعاء، بأن اجتماعاً يُعقد حالياً في بغداد يجمع رئيس الاتحاد عدنان درجال، مع مدرب المنتخب الوطني غراهام ارنولد.

وقال بحر العلوم لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع قد يستمر لعدة ساعات، بهدف التوصل الى اتفاق يخدم مشوار المنتخب العراقي، الذي يستعد لمرحلة مهمة ضمن التحضيرات المرتبطة ببطولة كأس العالم 2026".

وأضاف أن "المجتمعين يعملون على وضع منهاج موسع لإعداد المنتخب الوطني"، مبيناً أن "الفريق سيغادر إلى تركيا براً يوم 17 من الشهر الحالي، استعداداً لخوض مباراة الملحق العالمي أو التأهل المباشر، وذلك بحسب القرار المرتقب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وأوضح أن "بعثة المنتخب ستتوجه أولاً إلى مدينة ديار بكر التركية براً عبر منفذ زاخو العراقي، قبل أن تنتقل جواً الى إسطنبول، حيث سيقيم المنتخب معسكراً تدريبياً قصيراً، ثم يغادر بعدها جواً إلى المكسيك".