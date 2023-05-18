درجال وكاساس يغادران إلى الأرجنتين لمتابعة مستوى اللاعبين

شفق نيوز/ توجه فجر اليوم الخميس، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ومنها إلى مدينة لابلاتا، وذلك للالتحاق بوفد منتخب الشباب المشارك في نهائيات كأس العالم التي ستنطلق في 20 من الشهر الحالي.

وبحسب بيان للأتحاد، ورد إلى وكالة شفق نيوز، فسيرافق درجال مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس، وذلك من أجل المتابعة ومراقبة اللاعبين عن قرب، والتعرف على مستوياتهم الحقيقية، حيث سبق أن تواجد المدرب الإسباني أثناء معسكر منتخب الشباب الأخير الذي أقيم في إسبانيا .

يذكر أن منتخب العراق للشباب يستهل مشواره المونديالي بمواجهة الأورغواي في 22 من الشهر الحالي ثم تونس في 25/5، قبل اختتام مباراة المجموعة التي ستكون ضد انكلترا حاملة لقب نسخة 2017 في 28/5.

وأمس الأربعاء وصل وفد منتخب العراق للشباب إلى العاصمة الأرجنتينية، بوينس ايريس، بعد رحلة متعبة للمشاركة في نهائيات كأس العالم دون 20 عاما التي ستنطلق في 20 من الشهر الحالي.