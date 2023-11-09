درجال وكاساس يضعان خارطة طريق للقاء العراق واندنوسيا

شفق نيوز/ ذكر عضو اتحاد كرة القدم العراقي فراس بحر العلوم، يوم الخميس، أن رئيس اتحاد الكرة اجتمع بمدرب المنتخب وناقش مشواره المقبل ووضع برنامج إعداد لغاية انطلاق لقاء العراق واندونيسيا في البصرة الخميس المقبل .

وقال بحر العلوم لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب سيجتمع مباشرة في البصرة يوم الأحد المقبل ، مبينا ان تجمع البصرة يستمر لغاية الاربعاء ستكون اخر وحدة تدريبية قبل الدخول في المنافسات .

واوضح، ان كاساس سيعلن عن القائمة اليوم او غدا بعد اجراء بعض التغييرات والاضافات والأبعاد في ضوء المستويات التي ظهر عليها اللاعبون خلال المباريات والبطولات الودية التي خاضها المنتخب إلى جانب متابعته للجولات الثلاث في دوري نجوم العراق والبطولات الاسيوية التي تشارك فيها اندية الجوية والزوراء والكهرباء .

وتضم المجموعة الرابعة الى جانب المنتخب العراقي لكرة القدم منتخبات اليابان وإندونيسيا وفيتنام.