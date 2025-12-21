درجال وعرب يعلنان انتهاء أزمة مقاطعة حكّام دوري النجوم

شفق نيوز– بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، أن رئيسه عدنان درجال بحث مع رئيس لجنة الحكّام في الاتحاد محمد عرب، ملف المستحقات المالية المتأخرة إلى جانب آخر مستجدات العمل في المنظومة التحكيمية.

ووفقاً لبيان صادر عن الاتحاد ورد وكالة شفق نيوز، فإن "رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال التقى اليوم، برئيس لجنة الحكّام محمد عرب، ومدير الدائرة علي صباح، لبحث آخر مستجدات العمل في المنظومة التحكيمية، لا سيّما المستحقات المالية المتأخرة".

وأبدى رئيس الاتحاد، وفق البيان، "تفهماً عالياً لمطالب الحكّام المشروعة"، مبيناً أن "الاتحاد ينظر إلى شريحة الحكّام نظرة كبيرة، ومهمة جداً، لا سيّما وأنهم عنوان رئيسي في مجمل المنظومة، وأنهم يقدمون جهوداً كبيرة في سبيل إخراج مباريات المسابقات المختلفة بالشكل الأمثل، والمهني".

وبيّن درجال، أن "الاتحاد يسعى إلى أن ينهي هذا الموضوع في أقرب استحقاق مقبل؛ من خلال وضع الحلول الناجعة، والعمليّة، لإنهاء المستحقات الماليّة كافة"، وفقاً للبيان.

من جهتها، ثمّنت لجنة ودائرة الحكّام الموقف الإيجابي، والداعم، لرئيس الاتحاد، وتفهمه الكبير على إنهاء كل المتعلقات الخاصة بالطواقم التحكيمية من أجل المضي بمسيرة المسابقات الكروية المختلفة".

وكان رئيس لجنة الحكّام محمد عرب، أبلغ وكالة شفق نيوز، أن بطولة دوري نجوم العراق ستنطلق يوم غد الاثنين دون أي توقف أو خلل يخص ملف التحكيم، حيث تم تبليغ الحكّام إلكترونياً بالحضور لإدارة المباريات، مشيراً إلى عدم وجود أي مشاكل تتعلق بمقاطعتهم للبطولة.

يُذكر أن 37 حكماً كانوا قد قرروا، مطلع الأسبوع الماضي، مقاطعة دوري نجوم العراق ودوري الدرجة الممتازة في حال عدم تسديد مستحقاتهم المالية المتأخرة.

غير أن لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، موعد استئناف دوري نجوم العراق لكرة القدم، ابتداءً من الجولة الثامنة ، بدءاً من هذا الأسبوع .