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درجال وراضي يكشفان عبر شفق نيوز آخر تطورات تسمية المدرب الاجنبي 

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-27T07:31:43+0000
درجال وراضي يكشفان عبر شفق نيوز آخر تطورات تسمية المدرب الاجنبي 

شفق نيوز/ نفى رئيس الاتحاد المركزي لكرة القدم العراقي عدنان درجال، اليوم الخميس، وجود "غموض أو تعتيم" في مسألة اختيار المدرب الاجنبي الجديد للمنتخب، مبيناً أن إعلان تسميته بات قريباً.

وقال درجال، لوكالة شفق نيوز، "لا يوجد أي غموض ولا تعتيم على موضوع تسمية المدرب الأجنبي الذي سيقود المنتخب للمرحلة المقبلة".

وأضاف درجال "نحن كمجلس ادارة في اتحاد الكرة العراقي حريصون كل الحرص على اختيار المدرب المقبل"، مبيناً اننا "نتأنى في الاختيار لان المدرب الذي سيقود المنتخب خلال المرحلة المقبلة لابد أن يكون على مستوى عال وهذا يتطلب منا أن نكون دقيقين في اختيارنا".

وأشار درجال، إلى أن "الاتحاد يدرس التسمية من كل جوانبها وبعد الاتفاق سنعلن عن اسم المدرب بكل صراحة وأمام وسائل الاعلام".

ومضى رئيس الاتحاد بالقول "نطمئن الجمهور والمتابعين بأن مدرباً اجنبياً كبيراً سيقود المنتخب الوطني للمرحلة المقبلة وسيكون الاعلان عنه قريباً".

من جانبه قال عضو لجنة المستشارين والخبراء في اتحاد الكرة العراقي صالح راضي، لوكالة شفق نيوز ، إن "موضوع المدرب الاجنبي خرج من يد لجنة المستشارين قبل ثلاثة أشهر والقرار الان اصبح بيد الاتحاد".

واضاف صالح ان "عملنا استشاري ونسعى لنقل خبرتنا بكل امانة لزملائنا في الاتحاد"، مبينا "اننا عرضنا أسماء مدربين أجانب على مستوى فني عال، وان الاتحاد اخذ كل الاسماء على محمل الجد بغية اختيار أحدهم لأنه صاحب القرار النهائي واتوقع انه وصل لاتفاق مع مدرب يخدم المنتخب خلال المرحلة المقبلة".

وأشار صالح إلى أن "القرار النهائي في تسمية المدرب خاص بالمكتب التنفيذي وحسب ما يراه مناسباً، واعتقد ان قراراتهم ستكون صائبة وتخدم الكرة العراقية"، لافتاً إلى أن "الاتحاد ربما يختار مدرباً من خارج الأسماء التي اخترناها وهذا من حقه كونه المسؤول الأول والأخير عن التسمية".

وأثارت مسألة تعيين مدرب أجنبي جديد للمنتخب العراقي الكثير من الجدل بعد "التأخر" في اعلان التسمية، رغم تأكيدات الاتحاد بقرب التوصل الى اتفاق مع مدرب جديد وعدم توضيح جنسية المدرب الجديد التي اتفق عدد من أعضاء الاتحاد على أنه إسباني الجنسية ولكن من دون تأكيد رسمي واضح حتى الآن من الاتحاد.

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