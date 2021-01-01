درجال وبنيان يفتتحان ثلاثة ملاعب للكرة الشاطئية

شفق نيوز/ افتتح يوم الجمعة، في العاصمة بغداد ثلاثة ملاعب لكرة القدم الشاطئية، فيما أكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الملاعب ستكون متاحة لإقامة البطولات الشاطئية على رمالها.

وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن وزيرها عدنان درجال، ورئيس الهيأة التطبيعية، اياد بنيان، افتتحا ثلاثة ملاعب لكرة القدم الشاطئية تقع خلف مقر اتحاد الكرة، وتخللت الحفل مباراة ودية جمعت مصافي الجنوب ومصافي الوسط إيذاناً بتدشين الملاعب، تغلب فيها مصافي الوسط (٣-٢) بركلات الجزاء بعدما انتهت المباراة بوقتها الاصلي ٢-٢ .

وأضاف البيان؛ أن درجال اعرب عن سعادته بافتتاح الملاعب التي أنجزت بغضون أربعة أيام فقط، وقال: إنها اضافة كبيرة وتسهم بتطوير اللعبة، والسعي الجاد إلى تحقيق الإنجازات.

وبين درجال؛ أن هذه الملاعب ستكون متاحة للجنة كرة الصالات والشاطئية في الهيأة التطبيعية لإقامة البطولات عليها، والوزارة ستعمل على توفير جميع ما تحتاجه الأندية المشاركة في الدوري من أجل إنجاح مسيرتها، حسب البيان.

مثمنا الجهد المضاعف الذي بذلته الدائرة الهندسية ومواصلتها العمل لساعات طويلة في سبيل إنجاز هذه الملاعب بأسرع وقت.

ووفقا للبيان أيضا؛ أن رئيس الهيأة التطبيعية، اياد بنيان، قدم شكره الكبير لوزارة الشباب والرياضة، ممثلة بالوزير عدنان درجال، على الجهود الاستثنائية التي قام بها من أجل إنجاح النشاطات الرياضية، وتوفير الملاعب، وآخرها افتتاح ثلاثة ملاعب لكرة القدم الشاطئية، والتي ستشكل نقلة نوعية في الارتقاء باللعبة على المستوى المحلي.