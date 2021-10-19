درجال وانفانتينو وجهاً لوجه لحسم اللعب في البصرة

شفق نيوز/ كشف عضو اتحاد كرة القدم العراقي فراس بحر العلوم، يوم الثلاثاء، عن اجتماع مرتقب سيجمع عدنان درجال رئيس الاتحاد مع رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو في قطر.

وقال بحر العلوم لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع سيتركز على الاتفاق لنقل مباريات العراق المقبلة ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم، من الارض المفترضة في قطر الى البصرة.

وبين انه خلال اليومين المقبلين سيتواجد انفانتينو في العاصمة القطرية الدوحة وسيتم حسم الموضوع بعد الاتفاق على كل الاجراءات الاخرى الاخرى التي تسبق المباريات مثل التأكد من جاهزية الملعب وغيرها من الامور الادارية.

واشار الى انه في حال تمت الموافقة ورفع الحظر عن اللعب في ملاعبنا، سيتواجد المدرب ادفوكات بالعراق لتدريب لاعبي المنتخب استعدادا للمباريات المقبلة.

يذكر ان المباراة المقبلة للمنتخب الوطني العراقي امام منتخب سوريا في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني المقبل.