درجال والعيداني يطمئنان باحتضان البصرة لخليجي 25

شفق نيوز/ طمأن وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرةِ القدم عدنان درجال ومحافظ البصرة أسعد العيداني، يوم الأربعاء، بان البصرة ستحتضن خليجي 25، نافيان الأنباء بشأن نقل البطولة الى الكويت.

جاء ذلك خلال زيارة درجال وعُضو الاتحاد أحمد الموسوي والأمين العامّ محمد فرحان، رفقة العيداني الى البصرة، للاطلاعِ على جاهزيّةِ المنشآتِ التي ستحتضنُ بطولةَ خليجي (25) مَطلع العام المُقبل، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وتفقدَ درجال ملعبَ جذع النَخلَة بالمدينةِ الرياضيّة الذي يتسعُ لـ 65 ألفَ متفرج وملعبَ الفيحاء الذي يتسعُ لنحو 10 آلاف متفرجٍ، وكذلك ملعب الميناء الأولمبيّ سعة 30 ألفَ متفرج. كما تمت زيارةُ الشُقق الفندقيّة المُخصصة للضيوفِ القادمين لحضورِ بطولة خليجي 25.

هذا وتطرقَ رئيسُ اتحاد الكرة لموعدِ افتتاح ملعبِ الميناء الأولمبي الذي سيحتضنُ في يوم افتتاحه مباراةً استعراضيّةً تجمعُ روادَ فريق الميناء ورواد المنتخبِ الوطنيّ، وكذلك مباراة كأس السوبر العراقي بين فريقي الشرطة بطل الدوري للموسمِ الماضي والكرخ بطل كأس العراق أيضاً.

وأكدَ درجال، ان "العراق جاهزٌ من جميعِ النواحي لاحتضانِ إخوته، وإن هناك تنسيقاً عالياً بين وزارةِ الشَباب والرياضة واتحادِ الكرة مع الحكومةِ المحليّة في البصرة".

وبشأنِ زيارة الوفد الخليجيّ لدولةِ الكويت ومتابعة الاستعدادات لاستضافةِ خليجي 25، بَيّنَ درجال، أن "زيارةَ وفد اتحاد كأس الخليج العربيّ لكرةِ القدم إلى دولةِ الكويت طبيعيةٌ، وتأتي ضمن ما يقع على عاتقها من واجباتٍ روتينيةٍ لكون النظام الداخلي لاتحادِ كأس الخليج يُلزم اللجنةَ التفقديّة برفع تقارير مستمرةٍ عن الدولةِ المستضيفة الرسميّة وهي البصرة كما هو مُثبت، وكذلك الدولة البديلة وهي الكويت".

بدوره، أكد اسعد العيداني محافظ البصرة في مؤتمر صحفي وجود حوادث جنائية في البصرة، لكنه قال إن الوضع الامني بصورة عامة جيد وبامكان البصرة استضافة خليجي 25.

واضاف ان "الحوادث الجنائية قد تحدث هنا وهناك والجميع يعيش هذه الحالة وممكن تحدث باي بلد في العالم".

وقال العيداني، إن "الاضطراب السياسي الموجود بالبلد، لا يؤثر على البصرة فهي بعيدة عن هذا الوضع وهناك خطوط حمر لا يمكن تجاوزها للحفاظ على الوضع العام في البلد".

وتابع، ان "البصرة جاهزة لاحتضان خليجي 25 وكل الامور الخاصة بالتنظيم اكتملت الا الشي البسيط والذي سيتم انجازه خلال مدة قصيرة".