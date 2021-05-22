درجال والشرطة يحسمان أمرين يخصان النادي ولاعبيه

شفق نيوز/ اكدت ادارة نادي الشرطة بان اجتماعها مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يوم السبت حسم أمرين بخصوص النادي ولاعبيه.

وقال حسين الخرساني مدير اعلام النادي لوكالة شفق نيوز ان "الاجتماع ناقش موضوعين؛ الاول المدينة الرياضية للنادي وكيفية انجازه، والثاني موضوع لاعبي الشرطة الذين تمت دعوتهم للمنتخب إلا أنهم عادوا لتدريبات النادي لوجود استحقاق بطولة كاس العراق لكرة القدم".

وأضاف ان "الوزير درجال تعهد بحل موضوع المدينة الرياضية من خلال زيارته لوزير الداخلية ومناقشة الموضوع من أجل التوصل الى حل للشروع بإكمال المدينة".

وتابع الخرساني ان "الكابتن عدنان استمع لآراء الادارة بشان لاعبيه وتفريغهم لفريق النادي لحين خوض لقائهم المقبل"، مبينا أن درجال أكد بانه "سيجتمع مع التطبيعية لحل الاشكال البسيط والوصول الى اتفاق يرضي الطرفين".

واوضح ان "لاعبي المنتخب يتدربون حاليا مع فريق النادي استعدادا للمباراة المقبلة مع الشرطة في بطولة كاس العراق"، لافتا ان درجال حضر مساء اليوم آخر وحدة تدريبية للفريق.

ويواجه فريق الشرطة ضيفه الميناء يوم الجمعة المقبل على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات دور الـ 8 لبطولة كاس العراق.