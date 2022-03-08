درجال: نجاح تنظيم نهائي غرب آسيا للشباب أسهم برفع الحظر عن الملاعب العراقية

شفق نيوز/ أكد وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، يوم الثلاثاء، أن النجاح التنظيمي لبطولة غرب آسيا للشباب التي أقيمت في العراق شجّع الاتحاد الدولي لكرة القدم على رفع الحظر عن الملاعب العراقية.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز "النجاح الذي تحقق في مباراة نهائي غرب آسيا الشباب التي أقيمت على ملعب المدينة في بغداد، أسهم بشكل كبير في رفع الحظر عن الملاعب العراقية وسنعمل على تكرار هذا النجاح والملعب نفسه جاهز لإقامة مباراة المنتخب العراقي ونظيره الإماراتي".

واضاف "مباراة العراق والإمارات ستنجح من الناحية التنظيمية والجماهيرية ونتمنى ان يكون المستوى الفني للفريقين يليق بتاريخهما".

وأكد درجال "نحن حريصون على خروج العراق من المباراة بالنقاط الثلاث نقاط على الرغم من ان المباراة ستكون صعبة فالفريق الإماراتي محترم وهو ثالث على المجموعة".

واشار الى ان الاتحاد العراقي "طلب من الاتحادين الدولي والاسيوي ارسال لجان لزيارة العراق والاطلاع على جاهزية ملعب المدينة والتحضيرات لمباراة العراق والإمارات، واللجان ستصل قريباً للعمل معنا وتم تهيئة كافة الإجراءات لاستقبالهم من تأشيرات الدخول وحجز الفنادق".

وختم بالقول ان "اللجان تعمل على إنجاح رفع الحظر عن الملاعب العراقية".

ويواجه المنتخب العراقي نظيره الإماراتي على ملعب المدينة في العاصمة بغداد يوم الخميس 24 آذار/ مارس الجاري ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.