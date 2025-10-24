درجال نائباً لرئيس اللجنة الفنية والتطوير في "فيفا"

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، اختيار رئيسه عدنان درجال نائباً لرئيس اللجنة الفنية والتطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن درجال اختير نائباً لرئيس اللجنة عينها التي ضمت أعضاء من عموم الاتحادات الوطنية.

وأضاف البيان أن الاختيار جاء بعد الأعمال المهمة التي أدارها رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم في فترة عمله الماضية، إذ نفذت العديد من الأعمال، منها تحقيق الإنجازات لمختلف المنتخبات، والقفزات النوعية التي منها الحوكمة الإلكترونية، وإعادة إقامة الدورات التدريبية للمدربين والحكام، وورش العمل ودوري المحترفين، وتطبيق الكثير من المناهج والبرامج، واستضافة البطولات على الصعيدين الإقليمي والعربي.