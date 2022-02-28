درجال : موافقة الاتحاد الدولي على إقامة مبارياتنا على أراضينا جاءت بقناعة تامة وسندعو انفانتينو الى بغداد

شفق نيوز / هنأ وزيرُ الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، يوم الاثنين، الجماهير الرياضية العراقية لعودة العراق لاستضافة المباريات الدوليّة بعد غياب دامَ ٢١ عاماً، وفيما بيّن أن خطوة رفع الحظر جاءت بعد قناعة الاتحاد الدولي بقدرة العراق على تضييف المباريات الدولية، وبدأت بإقامة نهائي بطولة غرب آسيا للشباب ببغداد، أكد دعوة رئيس الاتحادين الدولي والاسيوي لحضور مباراة العراق المقبلة مع الامارات لحسابِ تصفياتِ كأس العالم ٢٠٢٢.

وبارك درجال، في مؤتمرِ صحفي عقده اليوم في مقرّ الاتحاد ببغداد، للجماهيرَ العراقيّة "إستضافة العاصمة بغداد المباريات الدوليّة بعد غياب دامَ ٢١ سنةً".

وقالَ وزير الشباب والرياضة إن "نجاح الاتحاد بكسبِ قرار رفعِ الحظر جاءَ بدعمٍ مباشرٍ من دولةِ رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إضافةً إلى دعمِ وإسنادِ الاتحادِ الآسيوي والاتحاداتِ العربيّة الشقيقة، ورئيس اتحاد مجلس التعاون الخليجي والإعلام الرياضي، وكذلك الدور البارز للجماهير الرياضيّة التي عكست الصورةَ الحضاريّة في المبارياتِ الدولية الوديّة التي أقيمت في البصرة وكربلاء وأربيل.

وأضاف درجال أن دور رئيس اتحاد غربي آسيا، سمو الأمير على بن الحسين، بنقلِ نهائي بطولة غرب آسيا للشباب وإقامتها في ملعب المدينة، كان الخطوةَ الأولى بقرارِ رفع الحظر، لحقتهُ موافقةُ الاتحاد الدولي على إقامةِ مُباراة أوغندا الوديّة في بغداد، وخلال ساعاتٍ كان هناك مؤشرٌ ايجابي بالنسبةِ لنا على موافقةِ الاتحاد الدولي على خوضِ المُباراة المُقبلةِ أمام الإمارات في التصفيات".

وتابعَ رئيس اتحاد للعبة "طلبنا بأن تكون مواجهةُ منتخب الامارات في تصفياتِ كأس العالم في العاصمة بغداد وكنا واثقين من موافقةِ الاتحاد الدولي عليه من خلال التقارير التي تسلمناها بوقتٍ مبكرٍ والتي كانت توضح لنا إشاراتٍ ايجابية تطمئن اتحادنا بضرورةِ اختيار ملاعب العاصمةِ بغداد لاستضافةِ المباراة".

وأكدَ درجال "دعوةُ رئيسي الاتحادين الدولي جياني انفانتينو والآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم، فضلاً عن عددٍ من رؤساءِ الاتحادات الأخرى وبعض الشخصيات لمُباراة الإمارات في تصفياتِ كأس العالم.

وكشفَ درجال عن إنه "لا توجد أي اشتراطاتٍ من قبل الاتحادِ الدولي بخصوصِ مُباراة منتخبنا، والقرارُ جاءَ بعد قناعةِ الفيفا بقدرة العراق على تنظيمِ المباراة، وهمّنا النجاحُ فيها لنؤكدَ للجميع أن العراق قادرٌ على استضافةِ المُباريات الدوليّة، وان عودة المبارياتِ إلى العاصمةِ بغداد هو استحقاقٌ طبيعي".

وعن التحضيراتِ، نوهَ درجال" نحن مقبلون على عملٍ كبيرٍ لتغيير عملِ منظومةِ اتحاد الكرة، ودراسة واقع الكرة، وستتم دعوةُ عدد من الشخصيات لمناقشةِ استراتيجية وعمل منظومةِ الاتحاد قبل الشروعِ بتطبيقها على أرضِ الواقع".