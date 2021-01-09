درجال: ملعب المدينة في الحبيبية سيتم افتتاحه قريبا جدا

شفق نيوز/ اكد عدنان درجال وزير الشباب والرياضة، يوم السبت، قرب اكتمال ملعب المدينة في منطقة الحبيبية.

وقال درجال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان المُنشآت الرِياضية وملاعب كُرة القدم تحديدا التي سيتم إنْجازها قريبا هي ملعبي الزوراء والمدينة فضلا عن ملعبي المِيناء وكركوك.

واضاف ان "ملعب المدينة شُبه مُكتمل وهناك مُلاحظات بسيطة في المقصورة الرئيسية، وإضافة تتعلق بِصعود كبار الشخصيات إلى المقصورة، وحاولنا مُعالجتها بإضافة صالة اسْتِقبال خاصة بعد اسْتِحصال مُوافقة خاصة مِن وِزارة التخطيط الأسبوع الماضي".

وتابع درجال: سيبدأ العمل مرة أُخرى في ملعب المدينة خِلال الأيام القليلة القادمة، بعد الإتّفاق مع الشركةِ المُنفذة وبِمبالغ بسيطة ضمن مشروع التنفيذ المُباشر.

وأكد أن "ملعب المدينة سيُفتتح قريبا جدا، ونرجو أن تكون الأوْضاع الصِحية في البلدِ والبُلدان الأُخرى تسير بِشكل جيد مِن أجلِ اسْتِحصال مُوافقة الإتّحاد الدُولي على إقامةِ مُباراة تُليق بِافْتتاح هذا الملعب".

وأشار إلى أنه "لم نُحدد موعدا ثابتا لافْتتاح الملعب كوُننا ننتظر إكْمال الإتّفاق على الإضافاتِ البسيطة على أن تأخذ أكْثر مُن شهرين، وتكلمنا مع إحْدى الشركات الخاصة بالمصاعد لعملِ دِيكور خاص وننتظر وُصُول التفاصيل ليتم العمل بهِ".

وبين أن "الأُمور البسيطة في المقصورة الرئيسية بِمنطقة كبار الشخصيات لن تأخذ وقتا طويلا، وأرجو مِن الأخ فلاح منفي عودة التواصل معنا مِن أجلِ إكْمال الملعب لكي نفتتحهُ بِشكل مُتكامل".

وخلص درجال إلى القول؛ "أرجو أن يكون نِهاية شهر آذار أو بِداية شهر نِيسان افْتتاح الملعب على حد أقصى، وإن شاء اللّه تكون الظروف الصِحية مُواتية ومُلائمة لكي نستقدم أحد الفِرق المُهمة لافْتتاح هذا الملعب المُهم في هذهِ المدينة العزيزة".