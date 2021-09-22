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درجال: مقبلون على رفع كامل للحظر عن ملاعب العراق

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-22T10:27:45+0000
درجال: مقبلون على رفع كامل للحظر عن ملاعب العراق

شفق نيوز/ كشف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يوم الأربعاء، عن حصول العراق على وعود لرفع الحظر بصورة كلية على ملاعبه.

وقال درجال في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جميع المعطيات والوعود التي حصلنا عليها من أطراف دولية تؤكد لنا انتهاء الحظر على الملاعب العراقية تماماً لجميع المدن يضاف لها سعينا لاكمال جميع المنشآت أيضاً".

واضاف، "اننا مقبلون على رفع كامل للحظر عن جميع ملاعب العراق وتنفيذ برامج شبابية تولي الأهمية التي يستحقوها كونهم يمثلون عماد المجتمع ومستقبله الواعد".

واوضح درجال أن "الوزارة تسعى إلى تفعيل دور الشباب للمشاركة الفاعلة في المجتمع، وتنمية طاقاتهم، كونهم يمثلون النسبة الأكبر بتركيبة المجتمع العراقي بنسبة فاقت الـ 65 بالمئة".

وبين، "كنا حريصين على تنمية طاقاتهم وتوحيد توجهاتهم في معالجة المشكلات التي تعترض طريقهم والتخطيط الأمثل لمستقبلهم".

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