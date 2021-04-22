درجال متفائل بدعم الكويتيين للعراق في احتضان خليجي 25

شفق نيوز/ أعرب وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يوم الخميس، عن تفاؤله بدعم الكويت لإقامة بطولة خليجي 25 في العراق، مشيرا الى ان هذا الحدث سيكون خطوة مهمة لرفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية.

وقال درجال عقب وصوله الكويت، "نحن واثقون من قدراتنا على تنظيم البطولة، والبصرة جاهزة لتكون محطة مميزة لاستقبال البطولات والمهرجات الرياضية"، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأعرب درجال عن سعادته لزيارة دولة الكويت بعد أكثر من ثلاثة عقود، في مستهل جولته الخليجية لدعم ملف العراق في تضييف بطولة الخليج بكرة القدم بنسختها الـ25، مشيدا بجهود الكويتيين ووقوفهم الى جانب العراق.

وأضاف "أنا على قناعة تامة بأن المسؤولين في الاتحاد الكويتي لكرة القدم على قدر المسؤولية في لم شمل العرب، واحتضان البصرة لهم في بطولة خليجي 25، التي ستكون بوابة لرفع الحظر الكلي عن ملاعبنا الرياضي".

ووصل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، في وقت سابق اليوم، إلى دولة الكويت على رأس وفد ضم رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اياد بنيان، والأمين العام للاتحاد محمد فرحان عبيد، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، لعقد اجتماع مع المسؤولين عن الشأن الرياضي الكويتي، لمناقشة دعم الكويت لاقامة البطولة الخليجية في محافظة البصرة.

وقرر الاتحاد القطري لكرة القدم، في 29 آذار الماضي، الاعتذار عن استضافة بطولة خليجي 25 كدولة بديلة عن العراق.