درجال لوكالة شفق نيوز: الكاظمي يتابع المشهد الرياضي وليس من مصلحتي ابعاد المرشحين

شفق نيوز/ اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يوم الاثنين، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي داعم بشكل كبير للرياضة وانه ليس بعيدا عنها، موضحاً ان رئيس الوزراء يقف على مسافة واحدة مع الجميع ولا يسمح تمرير الأخطاء في العمل الرياضي.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز؛ ان القانون يطبق على الجميع ولا يسمح لأحد تجاوزه حتى أنه في حال خالفت القوانين.

واشار الى انه يتواصل مع رئيس الوزراء ولا توجد مشكلة تعيق عملنا الرياضي، مبينا ان رئيس الوزراء حريص على تطبيق القانون وان لا يكون استغلال للمنصب.

وأضاف وزير الشباب والرياضة؛ "أنا موظف في الوزارة بالنسبة إلى واقوم بواجباتي حسب ما صلاحياتي ولا يسمح القانون به ونأمل أن نكون قد وفقنا بعملنا خلال مدة تسلمنا للحقيبة الوزارية".

وتابع؛ "لقد تحدثت مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في اللقاء الأخير الذي جمعنا واستمع مقترحاتنا وآرائنا وابدى ملاحظاته عن المنتخب والرياضة وترشيحي لمنصب اتحاد الكرة وكان موضوعياً بطرحه وتم التوصل الى حلول تخدم رياضتنا بشكل عام".

وعن لقائه الأخير بأعضاء الهيأة العامة أكد درجال؛ أنه ليس من مصلحته ابعاد احد من المرشحين لمناصب اتحاد الكرة كما اشيع بانه حاول إبعاد البعض منهم مستغلا وجود خروقات في ملفاتهم وجنح قانونية تمنعهم من الترشيح.

وأكد درجال؛ أن "ذلك عار عن الصحة وأرحب بالعمل معهم ولا يوجد أي خلاف مع أي عضو هيئة عامة أو مرشح او رياضي فالجميع اخوة ونعمل جنباً الى جنب لخدمة الكرة العراقية".

وكشفت مصادر مطلعة في الهيئة التطبيعية، عن أسباب إبعاد عدد من المرشحين لعضوية اتحاد الكرة العراقي، فيما أشارت إلى تسببهم بخروقات مالية رافقت الوفد المشارك ببطولة خليجي 21 في البحرين.