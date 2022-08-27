درجال: لم نتلق أي إشعار بخصوص انسحاب المنتخب الإسترالي من تصفيات كأس آسيا للشباب

شفق نيوز/ ذكر وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يوم السبت، عدم تلقي الوزارة او اتحاد كرة القدم أي بلاغ يتعلق بانسحاب المنتخب الاسترالي من تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة المقررة في مدينة البصرة جنوبي العراق لأسباب أمنية.

وقال درجال في تصريح للصحفيين اليوم، "لم نتلق اي خبر بخصوص انسحاب المنتخب الإسترالي أو أي منتخب آخر من المشاركة في تصفيات بطولة كأس آسيا للشباب".

وأعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، أمس الجمعة، الانسحاب من تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة المقررة في مدينة البصرة جنوبي العراق لأسباب أمنية.

وقال الاتحاد الأسترالي في بيان نشر على موقعه الرسمي واطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ إنه "أبلغ نظيره الأسيوي بالانسحاب من التصفيات المقررة إقامتها في البصرة خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر المقبل".

وأضاف الاتحاد الأسترالي في بيانه أن "قرار الانسحاب جاء بعد دراسة متأنية بناء على نصيحة السفر الحالية للحكومة الأسترالية".

والعراق واحد من 19 دولة تنصح الحكومة الأسترالية مواطنيها بتجنب السفر إليها بسبب الوضع الأمني المتقلب وخطر اندلاع أعمال العنف والصراع المسلح والاختطاف والهجمات الإرهابية، كما ورد في آخر تحديث على موقع الحكومة على الإنترنت.

ويأتي قرار الانسحاب بعد ساعات من تعرض قافلة دبلوماسية أسترالية لانفجار عبوة ناسفة صغيرة محلية الصنع بالقرب من المنطقة الخضراء في بغداد.

ولم ترد انباء عن وقوع إصابات، حيث تمكنت القافلة الأسترالية من دخول المنطقة الخضراء على الرغم من الانفجار.

وكانت وزارة الخارجية العراقية استنكرت، اليوم الجمعة، الهجوم الذي استهدف رتلاً للسفارة الاسترالية قرب المنطقة الخضراء ببغداد.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني بوقوع انفجار على طريق منطقة القادسية المؤدي للمنطقة الخضراء ببغداد، استهدف رتل عجلات تابع للسفارة الاسترالية، مما تسبب بتضرر إحداها. ولاحقاً أفاد المصدر الأمني، بتضرر عجلة تابعة للسفارة الاسترالية خلال الانفجار الذي وقع قرب المنطقة الخضراء ببغداد.