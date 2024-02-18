درجال لـ"شفق نيوز": نعمل على إقناع أندية أوروبا تفريغ لاعبي المنتخب الأولمبي

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، عن سعيه بشأن التحاق اللاعبين المحترفين في الأندية الأوروبية، بالمنتخب الأولمبي خلال مرحلة الإعداد والمنافسات القادمة المؤهلة لأولمبياد باريس.

وقال رئيس الاتحاد عدنان درجال لوكالة شفق نيوز: "سأقوم بجولة سفر للأندية الأوروبية التي يلعب بها لاعبو منتخبنا الاولمبي لإقناعها بغية تفريغ لاعبي الأولمبي، المقبل على منافسات آسيوية مؤهلة لباريس 2024".

واضاف ان "اهمية المهمة تحتم علينا السعي من اجل انجاح مهمة المنتخب الاولمبي لا سيما وأن الفريق العراقي بحاجة للاعبين المحترفين الذين سيسهمون بشكل كبير في انجاح مهمة المدرب راضي شنيشل للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024".

واوضح ان "القانون الدولي يلزم الاندية بتفريغ اللاعبين في ايام الفيفا دي او المنافسات الاسيوية والعالمية فقط، بينما ستكون مباريات منتخبنا الاولمبي خارج ايام الفيفا دي وان الاتحاد الدولي يترك قرار تفريغ اللاعبين المحترفين بيد إدارات أنديتهم وهذا يتطلب استثمار علاقاتنا وجهودنا الذاتية بغية إقناع الاندية في تفريغ لاعبينا للمهمة الاسيوية المقبلة".

ووضعت قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة منتخب العراق في المجموعة الثالثة الى جانب السعودية و تايلند و طاجيكستان.

وتنطلق منافسات البطولة في شهر نيسان من العام المقبل في قطر، وبموجب نظام البطولة يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بشكل مباشر لأولمبياد باريس فيما يخوض الرابع الملحق.

وكان المدرب راضي شنيشل أعلن قائمة اللاعبين التي اختارها وضمت كلاً من اللاعبين: كميل سعدي، حسن عباس، حسين حسن، جعفر شنيشل، محمد حسن، كرار سعد، مجتبى صالح، أحمد مكنزي، زيد تحسين، آدم رشيد، يوسف الإمام، كاظم رعد، حسين عامر، حسن خالد، هلو فائق، مصطفى سعدون، الاي فاضل، كرار محمد، منتظر محمد، زيدان إقبال، زيد إسماعيل، محمد هيثم، يوسف الأمين، نهاد محمد، سيابند عكيد، منتظر عبد الأمير، علي الموسوي، بلند ازاد، منتظر ماجد، علي جاسم، أمين الحموي، حسين عبدالله، رضا فاضل، عمر عبد مجباس، علي الحمادي".