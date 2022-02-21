درجال لشفق نيوز: أيام قليلة ويرفع الحظر عن ملاعب العراق

شفق نيوز/ رجح وزير الشباب والرياضة رئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال، اليوم الاثنين، أن يتخذ الاتحاد الدولي "فيفا" قراراُ برفع الحظر عن ملاعب العراق خلال الايام المقبلة، مؤكداً على الجانب الايجابي والوضع الجيد الذي تنعم به البلاد.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز، إنه لابد على الاتحاد الدولي لكرة القدم ان ياخذ الوضع الجيد الذي ينعم به العراق بنظر الاعتبار، سيما وأنه اصبح يمتلك الملاعب والأمن والأمان وكل الجوانب الايجابية الاخرى .

ومضى قائلاً: من هذا المنطلق والمعايير الجيدة يجب أن ياخذ الاتحاد الدولي كل تلك الجوانب الايجابية بعين الاعتبار ويرفع الحظر عن كل ملاعب العراق ومنها العاصمة بغداد.

وأوضح أن العراق لبى كل الشروط، مبيناً أن الامور تسير وفق الشكل الصحيح، ومطمئنة بالنسبة لنا بشأن قرار رفع الحظر عن ملاعبنا.

وأشار الى اننا ننتظر قراراً من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الايام المقبلة رداً على طلبنا لاسعاد جمهورنا الرياضي العزيز بزف بشرى رفع الحظر عن كل ملاعب العراق .