درجال لشفق نيوز: لجنة دولية ستزور العراق للنظر في رفع الحظر عن الملاعب

شفق نيوز/ كشف رئيس اتحاد كرة القدم عدنان درجال، يوم الأربعاء، عن زيارة مرتقبة في وقت لاحق من الشهر الجاري للجنة دولية إلى العراق لاستطلاع ملاعب البلاد بغية اتخاذ قرار بشأن الحظر المفروض على إقامة المباريات عليها.

وقال درجال، وهو أيضاً وزير الشباب والرياضة، لوكالة شفق نيوز، ان "اللجنة أبلغتنا بأنها ستبدأ عملها في ٢٧ من الشهر ولغاية ٣٠ من الشهر ذاته؛ تستطلع خلالها الوضع العام وجاهزية الملاعب قبل اتخاذ القرار".

وأضاف أن "ملاعبنا في بغداد وكل المحافظات مستعدة لاستقبال اي مباراة رسمية وودية مهما كان حجمها كونها جاهزة من كل النواحي".

وأبدى درجال تفاؤله بشأن رفع الحظر عن ملاعب العراق في ضوء ما ستتمخض عنه الزيارة المرتقبة على امل ان تحمل المقررات الايجابية التي تعود من خلالها الملاعب لاستضافة المباريات الدولية الرسمية.

ويفرض اتحاد كرة القدم الدولي "فيفا" حظراً على إقامة المباريات الدولية على الملاعب العراقية، منذ نهاية 2019 بسبب الأوضاع الأمنية، والتظاهرات الكبرى التي شهدتها البلاد.