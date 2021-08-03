درجال لشفق نيوز: كادر اسباني مميز سيدير مستشفى الطب الرياضي في بغداد

شفق نيوز/ اعلن وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، يوم الثلاثاء، الاتفاق على تخصيص ملاكات طبية وإدارية "اسبانية" لإدارة مستشفى الطب الرياضي الجديد في بغداد، فضلاً عن تأهيل الملاكات الطبية والإدارية.

وجاء حديث درجال من مدينة برشلونة الإسبانية، اثر اتفاقه مع المدير التنفيذي لمستشفى ICATME، والتي تعد احدى اهم ثلاث مستشفيات في اسبانيا متخصصة في إصابات الحوادث والاصابات الرياضية.

وقال درجال لولكالة شفق نيوز، إنه بمباركة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحثنا مع مسؤولي المستشفى الاسباني ICATME، في برشلونة، موضوع إدارة مستشفى الطب الرياضي قيد الانشاء في المدينة الشبابية قرب ملعب الشعب الدولي ببغداد.

وأوضح درجال أن هذا الاجتماع هو الثالث مع المدير التنفيذي للمستشفى الاسباني الذي سيزور العراق خلال الأسابيع القادمة للاطلاع على عن قرب على مبنى المستشفى وأبرز المستلزمات الواجب توافرها ليقدم خدماته على اعلى مستوى.

وبين أن هذا المستشفى سيكون من المستشفيات المميزة في منطقة الشرق الأوسط من ناحيتي العلاج وتأهيل الإصابات الرياضية، فضلاً عن الإتفاق على تأهيل وتطوير الملاكات الطبية المختصة بالاصابات الرياضية والعلاج الطبيعي العاملة في الاندية الرياضية، ما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الطبية والصحية المقدمة لرياضيينا.

وتابع قائلاً، من المؤمل تجهيز مستشفى الطب الرياضي، سعة 50 سريراً، بأحدث الأجهزة الطبية، إذ يحتوي على أربع صالات للعمليات، اثنان منها للعمليات الكبرى واثنان للعمليات الصغرى، ومختبرات عدد اثنين مجهزة بأحدث المعدات ضمن المواصفات العالمية للمستشفيات، وقاعات محاضرات، ومهبط للطائرات.