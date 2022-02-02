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درجال لشفق نيوز: سنخرج بمقررات تخدم الكرة العراقية باجتماع اليوم

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-02T08:14:51+0000
درجال لشفق نيوز: سنخرج بمقررات تخدم الكرة العراقية باجتماع اليوم

شفق نيوز/ قال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال ان مجلس ادارة الاتحاد سيعقد اليوم اجتماعاً استثنائياً في بغداد.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز ان اجتماع اليوم سيشمل مناقشة كل الجوانب الخاصة بواقع الكرة العراقية، وسيخرج بمقررات مهمة تخدمة مشوار كرتنا في المرحلة المقبلة".

ويأتي الاجتماع بعد أن تعادل العراق مع لبنان بنتيجة 1-1 على الملعب البلدي في صيدا، ما قلص آمال العراق في بلوغ مونديال العالم بقطر بدرجة كبيرة.

ويتصدر منتخب إيران المجموعة الأولى برصيد 22 نقطة من ثماني مباريات، مقابل 20 نقطة لكوريا الجنوبية، و9 للإمارات و6 للبنان و5 للعراق ونقطتين لسوريا.

وضمنت إيران وكوريا الجنوبية الحصول على بطاقتي التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم، في حين تتنافس الإمارات ولبنان والعراق على المركز الثالث المؤهل للملحق الآسيوي.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي؛ من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

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