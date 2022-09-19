درجال لشفق نيوز: سنحسم ملف المدرب الأجنبي قبل ودية المكسيك

شفق نيوز/ أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، يوم الاثنين، ان الاتحاد سيحسم ملف المدرب الأجنبي للمنتخب العراقي قبل ودية المكسيك التي ستقام في اسبانيا خلال شهر تشرين الثاني المقبل.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز، إن "المباراة ستقام بموعدها في الثامن من شهر تشرين الثاني المقبل"، نافياً ان "يكون مدرب المنتخب الاولمبي راضي شنيشل هو من سيقود المنتخب خلال اللقاء الودي المرتقب كما يثار حاليا".

واشار الى ان "الاتحاد سيسمي المدرب الأجنبي رسمياً لذلك الحين ولن يتأخر في التسمية لذلك الوقت، سيما وأن أقرب استحقاق رسمي للمنتخب مطلع العام المقبل في خليجي 25".

واضاف درجال ان "الاتحاد سمى شنيشل فقط للبطولة الرباعية وقد وافق مشكورا قيادته للمنتخب في بطولة الاردن الودية".

واوضح ان "نحاول انتقاء المدرب الافضل وصاحب التاريخ واسم الكبير بتأنِ ليرضي كل متطلباتنا"، مشدداً على "حسم ملف المدرب الأجنبي قبل مباراتنا الودية أمام المكسيك في اسبانيا، اذ ان المدرب الاجنبي سيقود المنتخب في المباراة الودية المهمة امام المكسيك تشرين الثاني المقبل وسيعد المنتخب خلال المرحلة المقبلة".

ويخوض المنتخب العراقي لكرة القدم مباراة ودية أمام نظيره المكسيكي في الثامن من شهر تشرين الثاني المقبل في إسبانيا، وذلك ضمن برنامج تحضيرات واستعدادات الأخير للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.