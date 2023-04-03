درجال لشفق نيوز: حصلنا على 4 جوائز وليس ثلاث في حفل "سكاي نيوز"

شفق نيوز/ صحح رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، يوم الاثنين، خطأ وقعت به وسائل الإعلام بشأن الجوائز التي حصدها العراق في حفل جوائز شبكة "سكاي نيوز" الذي أقيم مساء امس الأحد في العاصمة الاماراتيّة أبو ظبي.

وقال درجال باتصال هاتفي من الامارات لوكالة شفق نيوز، "لقد فات على وسائل الاعلام التركيز بأنني حصلت ايضاً على افضل رئيس اتحاد كرة قدم خليجي ويبدو ان الامر حدث فيه لبس بعد تسلمي جائزة افضل اتحاد وافضل رئيس اتحاد في الخليج بآن واحد".

واشار الى ان "الجوائز قدمت الى اتحاد الكرة العراقي الذي فاز بجائزة أفضل اتحاد عربي خليجي، واللاعب أيمن حسين كأفضل مهاجم خليجي، والحارس جلال حسن كأفضل حارس مرمى خليجي".

واوضح درجال ان "تقديم الجوائز المنقولة تلفزيونياً وشاهدها المتابعون توضح انني حصلت ايضا على افضل رئيس اتحاد لكن ذلك فات على الجميع".

وكان المكتب الاعلامي للاتحاد العراقي لكرة القدم ذكر في موقعه الالكتروني، خبراً عن فوزه بجائزة أفضل اتحاد عربي خليجي وأيمن حسين وجلال حسن يفوزان بجائزة الأفضل خليجياً في حفل جوائز قنوات "سكاي نيوز" الذي أقيم مساء امس في العاصمة الإماراتيّة أبو ظبي.