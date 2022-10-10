درجال لشفق نيوز: تراخيص الموسم المقبل أدق وأشمل

شفق نيوز/ افاد وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، يوم الاثنين، بأن التراخيص الآسيوية التي أنجزها الاتحاد كانت لصالح الأندية المشاركة في الدوري الممتاز.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز "لقد حرصنا على انجاز ملف التراخيص للإسهام في تطوير كرة القدم والتمهيد لتنظيم بطولات الدوريات المقبلة على أعلى مستوى، لاسيما في مسابقات دوري المحترفين".

واضاف "اصبحت الاندية اليوم جاهزة بشكل اولي من ناحية التنظيم الإداري والمالي وباتت تحرص وتركز على تطبيق لوائح التراخيص وعدم تجاوزها لتجنب الإشكالات مستقبلاً".

وأشار درجال إلى أن "معايير التراخيص للموسم المقبل من الدوري الممتاز ستكون ادق واشمل"، مضيفا "تراخيص الموسم الحالي هي تمهيد للموسم المقبل والذي سيكون بنظام دوري المحترفين".

واعتبر درجال ان "الاتحاد وفق في إدارة ملف التراخيص بجهود العاملين في لجنة التراخيص وتعاون الأندية التي كانت على قدر من المسؤولية في اكمال معايير التراخيص الآسيوية".