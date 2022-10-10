سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

درجال لشفق نيوز: تراخيص الموسم المقبل أدق وأشمل

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-10T07:52:14+0000
درجال لشفق نيوز: تراخيص الموسم المقبل أدق وأشمل

شفق نيوز/ افاد وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، يوم الاثنين، بأن التراخيص الآسيوية التي أنجزها الاتحاد كانت لصالح الأندية المشاركة في الدوري الممتاز.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز "لقد حرصنا على انجاز ملف التراخيص للإسهام في تطوير كرة القدم والتمهيد لتنظيم بطولات الدوريات المقبلة على أعلى مستوى، لاسيما في مسابقات دوري المحترفين".

واضاف "اصبحت الاندية اليوم جاهزة بشكل اولي من ناحية التنظيم الإداري والمالي وباتت تحرص وتركز على تطبيق لوائح التراخيص وعدم تجاوزها لتجنب الإشكالات مستقبلاً".

وأشار درجال إلى أن "معايير التراخيص للموسم المقبل من الدوري الممتاز ستكون ادق واشمل"، مضيفا "تراخيص الموسم الحالي هي تمهيد للموسم المقبل والذي سيكون بنظام دوري المحترفين".

واعتبر درجال ان "الاتحاد وفق في إدارة ملف التراخيص بجهود العاملين في لجنة التراخيص وتعاون الأندية التي كانت على قدر من المسؤولية في اكمال معايير التراخيص الآسيوية".

related

اتحاد الكرة العراقي: جميع أندية الدوري الممتاز لم تستوفِ شروط التراخيص الاسيوية

Date: 2022-07-21 17:22:09
اتحاد الكرة العراقي: جميع أندية الدوري الممتاز لم تستوفِ شروط التراخيص الاسيوية

بعد يوم من توجيه بـ"التكتم" عن إعلانها.. اتحاد الكرة يكشف الأندية المرخصة للدوري الممتاز

Date: 2022-09-20 12:59:55
بعد يوم من توجيه بـ"التكتم" عن إعلانها.. اتحاد الكرة يكشف الأندية المرخصة للدوري الممتاز

الميناء متفائل بالعودة للدوري الممتاز كبديل لأندية لم تستوفِ المعايير الآسيوية

Date: 2022-09-15 09:04:24
الميناء متفائل بالعودة للدوري الممتاز كبديل لأندية لم تستوفِ المعايير الآسيوية

اتحاد الكرة يهدد بحرمان فرق الممتاز من  المشاركة إذا لم تطبق المعايير

Date: 2022-07-27 10:05:12
اتحاد الكرة يهدد بحرمان فرق الممتاز من  المشاركة إذا لم تطبق المعايير

اتحاد الكرة العراقي يرخص 3 أندية للمشاركة بالدوري الممتاز ويحرم الديوانية

Date: 2022-09-29 13:10:41
اتحاد الكرة العراقي يرخص 3 أندية للمشاركة بالدوري الممتاز ويحرم الديوانية

اتحاد الكرة العراقي يحث أندية الدوري الممتاز على الاسراع بتطبيق معايير التراخيص الاسيوية

Date: 2022-07-31 08:32:48
اتحاد الكرة العراقي يحث أندية الدوري الممتاز على الاسراع بتطبيق معايير التراخيص الاسيوية

الدوري الممتاز لا يشفع لها.. اتحاد الكرة: ١٦ نادياً أنجزوا التراخيص وسنستبعد المخالفين

Date: 2022-09-03 12:18:08
الدوري الممتاز لا يشفع لها.. اتحاد الكرة: ١٦ نادياً أنجزوا التراخيص وسنستبعد المخالفين

اتحاد الكرة العراقي بصدد تقليص عدد اللاعبين المحترفين

Date: 2022-01-16 05:46:25
اتحاد الكرة العراقي بصدد تقليص عدد اللاعبين المحترفين