درجال لشفق نيوز: "الفار" موجود في البصرة لتأمين تحكيم جيد في خليجي 25

شفق نيوز/ رأى رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، يوم الجمعة، أن بطولة خليجي 25 ستكون استثنائية التنظيم من جميع النواحي.

وقال درجال، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق سيستخدم تقنية الفار في بطولة خليجي 25"، لافتاً إلى أن "الاتحاد جهّز إدخال تقنية الفار للعراق في البطولة لتكون هذه المرة الأولى التي تستخدم من قبل الحكام في العراق".

وأضاف أن "الاتحاد أكمل أغلب المتطلبات التنظيمية لبطولة خليجي 25 المقررة في البصرة مطلع العام المقبل"، مردفاً بالقول: "أتابع حالياً في البصرة مراحل اكمال النواقص التي أشرت عليها الوفود الخليجية التي زارت البصرة بين فترات متعاقبة".

ولفت إلى أن "العمل مستمراً ليل نهار ولم يتبق للإنجاز التام سوى مدة بسيطة جداً"، موضحاً أن "البصرة ستكون جاهزة بشكل نهائي نهاية الشهر الحالي".