درجال: لاعبونا يتمتعون بمعنويات عالية بمواجهة الإمارات والبعض يحاول سرقة فرحة العراقيين

شفق نيوز / كشف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يوم الخميس، عن "معنويات مرتفعة واستعداد عالٍ" للاعبي المنتخب العراقي لتحقيق الفوز على نظيره الاماراتي رغم "صعوبة المباراة"، مبدياً في الوقت ذاته "أسفه" لوجود من يحاول "سرقة" الفرحة من العراقيين.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز إن "معنويات وفد المنتخب الوطني جيدة ولاعبونا مستعدون للقاء اليوم"، مبينا أن "المباراة صعبة لكن ثقتنا بلاعبينا والكادر التدريبي عالية في تحقيق الفوز ورسم الفرحة على وجوه ابناء شعبنا الغالي وجماهيرنا الرياضية".

وأضاف درجال الذي يرأس الاتحاد العراقي أيضاً أن "أي نجاح لا يحسب لأحد بل يحسب للعراق بأكمله وفرحة لشعبنا العزيز، وللأسف فان البعض يحاول سرقة الفرحة من العراقيين".

ودعا الوزير درجال لاعبي المنتخب العراقي ان "يكونوا على مستوى عالٍ داخل الملعب في لقاء اليوم وتحقيق الفوز"، مبينا انه لابد من تحقيق نتيجة ايجابية ليكون الامل قائم لكسب بطاقة الملحق .

وكان عدد من المتخصصين بالشأن الكروي العراقي توقعوا ، اليوم الخميس، تحقيق المنتخب الوطني نتيجة إيجابية في مواجهة نظيره الإماراتي ضمن التصفيات المونديالية، وفيما وضعوا الطريقة الأمثل لمواجهة "الأبيض" وتوقعوا نتيجة المباراة ، أكدوا أن المدرب عبد الغني شهد وكادره المساعد يمتلكون القدرة على التعامل مع ظروف المباراة وتحقيق الفوز.

ويستعد المنتخب العراقي لمواجهة نظيره الإماراتي مساء اليوم ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين ويتحدد عبرها مصير المنتخب في إمكانية حصوله على البطاقة الثالثة ضمن مجموعته.