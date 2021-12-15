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درجال في قطر و"خليجي25" في خطر

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-15T19:33:54+0000
درجال في قطر و"خليجي25" في خطر

شفق نيوز / وصل رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، وأمين سر الاتحاد، يوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لحضور اجتماعات اتحادات الخليج، على هامش بطولة العرب المقامة هناك .

وقال درجال، لوكالة شفق نيوز، إن "زيارته الحالية إلى قطر، تتضمن حضور اجتماع حاسم مع روساء الاتحادات الخليجية، بشأن استضافة خليجي 25"، مؤكداً أن "الاتحاد العراقي يصر على إقامة البطولة في البصرة، كونها جاهزة للاستضافة".

من جانبه، ذكر المتحدث باسم الاتحاد العراقي لكرة القدم، أحمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، أن "هناك مراقبة شديدة للعراق وللأحداث في البلد من قبل الخليجيين، وكذلك هناك محاولات لسحب إقامة البطولة في العراق" .

ودعا الموسوي، الجمهور ووسائل الإعلام والحكومة العراقية ومحافظة البصرة، إلى "الوقوف إلى جانب اتحاد الكرة، للضغط على الخليجيين لإقامة البطولة في البصرة" .

وتداولت وسائل إعلامية، أنباء تفيد بأن الخليجيين يسعون لسحب إقامة البطولة في البصرة، بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة .

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