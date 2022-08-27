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درجال في ديالى لوضع حجر أساس مشروع رياضي يتضمن ملعبا دولياً

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-27T08:19:54+0000
درجال في ديالى لوضع حجر أساس مشروع رياضي يتضمن ملعبا دولياً

شفق نيوز/ وضع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم السبت، حجر الأساس لملعب دولي سعة 30 ألف متفرج، ضمن مشروع رياضي في محافظة ديالى.

وقال مراسل شفق نيوز، الذي واكب زيارة درجال، إن وزير الشباب والرياضة وصل الى محافظة ديالى صباح اليوم والتقى مع الحكومة المحلية ثم توجه إلى موقع مشروع ملعب ديالى لوضع حجر الأساس والشروع بتنفيذه في بعقوبة.

وبحسب وزارة الشباب والرياضة فإن المشروع يتضمن إنشاء ملعب سعة 30 الف متفرج مع ملعبين تدريبيين أحدهما سعة 2000 متفرج، والاخر سعة 500 متفرج، مع فندق 4 نجوم سعة 75 سرير ويحتوي المشروع أيضًا على مسبح وحدائق ومواقف للسيارات، فضلًا عن تأهيل مقتربات المشروع والمداخل.

وبينت الوزارة أن كلفته الإجمالية هي مائة وخمسة مليارات وثمانمائة وواحد وثمانون مليون دينار، وتنفذه شركات افليون الروسية، وراية العلمين، والبعد الأقصى .

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