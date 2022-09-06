درجال في السعودية من أجل إنقاذ خليجي 25

شفق نيوز/ افاد مصدر بوزارة الشباب والرياضة يوم الثلاثاء، بمغادرة الوزير عدنان درجال إلى المملكة العربية السعودية في مهمة "إنقاذ" لاستضافة العراق لبطولة خليجي 25.

يشار الى ان صحف قطرية اعلنت عن توجه الاتحاد الخليجي بنقل خليجي 25 من البصرة الى الكويت نظراً للظروف الامنية الاخيرة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "وزير الشباب والرياضة غادر اليوم الى المملكة العربية السعودية من أجل الحضور في مؤتمر وزراء الشباب والرياضة العرب".

وأضاف المصدر؛ أن "سفر درجال للسعودية ليس من اجل المؤتمر بل لغرض اقناع الوزراء الخليجيين الحاضرين في المؤتمر بالمشاركة في خليجي 25 بالبصرة، بعد أن وردت أنباء عن تحركات للاتحادات الخليجية لنقل البطولة الى الكويت".

وشهدت المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد نهاية آب الماضي، توترات أمنية واشتباكات مسلحة أسفرت عن ضحايا، دفعت السلطات لإعلان حظر التجول، لتعود الأمور الى طبيعتها بعد كلمة متلفزة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، دعا فيها الهدوء، فيما شهدت البصرة، أقصى جنوبي العراق، توترات مسلحة جديدة أسفرت عن ضحايا بين فصيلين مسلحين.

وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس (الاول من ايلول الجاري)، عن نقل تصفيات اسيا للشباب من البصرة تحت 20 عاماً الى دولة اخرى بسبب الاحداث الامنية الاخيرة في البلاد ، فيما أشار مصدر مسؤول إلى أن "الآسيوي" راقب الوضع "عن"كثب" ووجد أن البصرة "غير آمنة".

وكان المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج أعلن في وقت سابق عن اختيار مدينة البصرة جنوب العراق، لاقامة خليجي 25 مع تأكيده على استكمال جوانب متعلقة بالبنية التحتية أهمها ملعب الميناء الدولي.